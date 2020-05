Mortes por Covid-19 no Brasil chegam a 11.519 e total de casos se aproxima de 170 mil

Funcionários de hospital no Rio de Janeiro (RJ) transportam corpo para câmara frigorífica 08/05/2020 REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta segunda-feira 396 novas mortes por coronavírus, o que eleva o total no país para 11.519, e mais 5.632 casos, com a contagem total chegando a 168.331, informou o Ministério da Saúde.

A pasta também atualizou os números do domingo, que passou a ser o dia com os recordes diários tanto de novos casos como de mortes pela Covid-19 — com 12.392 novas infecções e 892 novas mortes.

A taxa de letalidade do país segue em 6,8% dos casos.

A divulgação diária dos números pelo Ministério da Saúde não indica que as infecções e óbitos tenham necessariamente ocorrido nas últimas 24 horas, mas sim que os registros foram inseridos no sistema no período.

O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse nesta segunda-feira que o país passará a intensificar a atuação nas fases iniciais da doença, logo que as pessoas começarem a sentir sintomas, o que foi classificado por ele como a “abordagem ideal para a Covid-19”.

A pasta divulgou ainda uma série de diretrizes sobre distanciamento social para ajudar Estados e municípios no combate à pandemia, incluindo métodos de pontuações para a definição de qual tipo de isolamento deve ser aplicado em cada local.

São Paulo segue como o Estado mais afetado do país, com 46.131 casos e 3.743 mortes.

Na sequência vêm o Rio de Janeiro, com 17.939 infecções e 1.770 óbitos, e o Ceará (17.599 casos, 1.189 mortes).

Segundo o ministério, o Brasil possui 69.232 pessoas recuperadas do Covid-19, além de 82.344 em acompanhamento.

Por Gabriel Araujo; Edição de Pedro Fonseca