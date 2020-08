Brasil registra 1.262 novas mortes por Covid-19 e total atinge 105.463

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quinta-feira 1.262 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 105.463, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Militares fazem sanitização do Cristo Redentos antes de reabertura do local para visitantes 13/08/2020 REUTERS/Ricardo Moraes

Segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil também notificou 60.091 novos casos da doença, atingindo um total de 3.224.876 infecções confirmadas.

Essa é a primeira vez que o Brasil reporta mais de 60 mil casos diários de Covid-19 desde 29 de julho, quando registrou um recorde de 69.074 infecções.

É, também, apenas a terceira ocasião em que a marca é superada desde o início da pandemia —além de 29 de julho, isso também aconteceu em 22 de julho, quando foram reportados 67.860 casos.

Em uma audiência na comissão mista do Congresso sobre a pandemia nesta quinta, o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, voltou a defender o diagnóstico e tratamento precoces da doença, com o objetivo de evitar a internação de pacientes em unidades de terapia intensiva (UTIs).

“Acredito que passamos já do ponto de inflexão do risco de falta de respiradores, passamos do ponto de inflexão do risco de as UTIs não estarem habilitadas”, acrescentou ele, ao ser perguntado sobre os altos números de casos e mortes no país.

Estado mais afetado pelo coronavírus no Brasil, São Paulo atingiu as marcas de 674.455 casos e 26.324 óbitos em função da doença, segundo os dados do ministério.

A Secretaria de Saúde paulista afirmou em comunicado que passou a seguir novas diretrizes do ministério para a notificação das ocorrências relacionadas à Covid-19, o que fez com que o balanço desta quinta incluísse 221 óbitos que ocorreram no decorrer da pandemia.

“A mudança... prevê que agora os casos e mortes poderão ser também confirmados por critério clínico-imagem, ou seja, confirmações baseadas em exames de imagem que apontam alterações típicas da Covid-19 no organismo. Até então, os dados contabilizavam apenas diagnósticos laboratoriais”, disse o órgão.

Na sequência da lista por Estados divulgada pelo governo aparecem a Bahia, com 206.955 infecções e 4.202 mortes, e o Ceará, que registrou 194.081 casos e 8.088 óbitos.

Como a contagem do ministério é balizada pelo número de casos, o Rio de Janeiro ocupa o quarto lugar da lista, com 188.085 infecções confirmadas. No entanto, o número de mortes no Rio é superior aos verificados nos dois Estados nordestinos, atingindo 14.412.

Pará, Minas Gerais, Maranhão, Distrito Federal, Santa Catarina, Amazonas e Pernambuco são as demais unidades federativas que ultrapassaram a marca de 100 mil casos de Covid-19 —o Paraná, com 99.667 infecções reportadas, deve se juntar ao grupo em breve.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui 2.356.640 pacientes recuperados da doença, além de 762.773 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,3%.

Reportagem adicional de Eduardo Simões