Brasil tem 20.647 novos casos de Covid-19 e se aproxima de 900 mil infecções

Paciente com coronavírus em hospital em São Paulo (SP) 03/06/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta segunda-feira 20.647 novos casos de coronavírus, atingindo um total de 888.271 infecções, e mais 627 mortes em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de óbitos para 43.959, informou o Ministério da Saúde.

O país é o segundo no mundo com maior número tanto de casos quanto de óbitos por coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos, que nesta segunda-feira reportaram total de 2,08 milhões de infecções e mais de 115 mil mortes.

A contagem de casos e mortes por Covid-19 no Brasil tende a desacelerar nos finais de semana e segundas, quando há um atraso nas notificações, e ganhar ritmo ao longo da semana, conforme os testes são processados.

Veja um gráficos com dados da Covid-19 no mundo: here

Por Gabriel Araujo