Brasil tem novo recorde em registro diário de casos de Covid-19 e supera 920 mil infecções

Imagem aérea de cemitério em Manaus 15/06/2020 REUTERS/Bruno Kelly

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta terça-feira um novo recorde de casos notificados de coronavírus no dia, com 34.918 infecções registradas nas últimas 24 horas, o que eleva o total no país para 923.189, informou o Ministério da Saúde.

Em relação à contagem de óbitos, foram 1.282 novas mortes registradas no período de 24 horas, com o total atingindo 45.241. O recorde de óbitos registrados em 24 horas permanece sendo em 4 de junho, quando o país contabilizou mais de 1.400 mortes.

A máxima anterior de casos registrados em um único dia era de 30 de maio, com 33.274 infecções, segundo dados do ministério.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de infecções e óbitos em decorrência da Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos.