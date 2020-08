Brasil registra 684 novas mortes por Covid-19 e total atinge 108.536

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta segunda-feira 684 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 108.536, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Cruzes para marcar vítimas da Covid-19 no Brasil durante protesto contra o presidente Jair Bolsonaro em Brasília 12/08/2020 REUTERS/Adriano Machado

Segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás somente dos Estados Unidos, o Brasil também notificou 19.373 novos casos da doença, atingindo um total de 3.359.570 infecções confirmadas.

Os números da Covid-19 tendem a cair às segundas-feiras por causa do represamento de testes aos finais de semana —na semana passada, por exemplo, foram reportados cerca de 22 mil infecções na segunda, mas mais de 50 mil casos em todos os dias entre terça e sexta.

Estado mais afetado pela doença no Brasil, São Paulo atingiu as marcas de 702.665 casos e 26.899 mortes —apesar dos altos números acumulados desde o início da pandemia, o secretário de Saúde paulista, Jean Gorinchteyn, afirmou nesta segunda que a Covid-19 está sob controle no Estado no momento.

“Tivemos na última semana uma diminuição de 1% no número de óbitos no Estado comparado à semana anterior, e lembro que esse número parece pouco expressivo devido à inserção daqueles dados represados de 221 pacientes que evoluíram a óbito e foram inseridos de forma tardia”, disse o secretário em entrevista coletiva.

Ele acrescentou que, sem a inserção dos dados represados, haveria na semana passada “o melhor índice de número de óbitos no Estado em relação às semanas anteriores”, indicando “um controle da pandemia”.

Na sequência da lista por Estados divulgada pelo governo aparecem a Bahia, com 217.115 infecções e 4.475 mortes, e o Ceará, que registrou 198.202 casos e 8.163 óbitos.

Como o ministério toma como base o número de casos para elaborar o ranking, o Rio de Janeiro ocupa o quarto lugar, com 194.651 infecções confirmadas. No entanto, o número de mortes no Rio é superior aos verificados nos dois Estados nordestinos, atingindo 14.566.

No total, 13 Estados e o Distrito Federal já reportaram mais de 100 mil casos da doença.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui 2.478.494 pacientes recuperados da doença, além de 772.540 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,2%.