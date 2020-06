Brasil ultrapassa 1 milhão de casos de Covid-19 com recorde de 54.771 novos registros em um dia

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil superou nesta sexta-feira a marca de 1 milhão de casos de coronavírus, com o registro de um recorde diário de 54.771 novas infecções —cifra que eleva o total no país a 1.032.913, de acordo com o Ministério da Saúde.

A máxima anterior para casos notificados em um só dia tinha sido de 34.918 infecções, marca verificada em 16 de junho.

Em relação ao número de mortes em decorrência da Covid-19, foram contabilizados 1.206 novos óbitos, fazendo com que a contagem total do Brasil atinja 48.954, segundo as informações do ministério.

Esse é o quarto dia consecutivo em que o país tem mais de 1.200 mortes.

O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos e óbitos pelo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem cerca de 2,2 milhões de infecções notificadas e 118 mil mortes.

Em comparação, a Rússia ocupa o terceiro lugar no ranking global de casos, com cerca de 570 mil infecções.

O recorde de notificações em 24 horas, com contagem que foge da curva normal recente, ocorre um dia após o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia, indicar uma possível estabilização na pandemia, apesar dos números altos.

Ele disse em entrevista coletiva na quinta-feira que seriam necessárias duas semanas para verificar se o país de fato atingira um platô. A Organização Mundial da Saúde (OMS) também havia sinalizado para uma estabilização, embora tenha exigido “extrema precaução” pela severidade da pandemia.

Apesar dos números altos, diversas cidades e Estados já promovem reaberturas econômicas e flexibilizam as medidas de distanciamento social, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, Estados que possuem os maiores índices de Covid-19 no país.

Pelos números do Ministério da Saúde, São Paulo tem agora 211.658 casos confirmados da doença, com 12.232 óbitos. O incremento de 386 mortes nas últimas 24 horas é o segundo maior nível diário registrado pelo Estado desde o início da pandemia, atrás somente dos 389 óbitos de quarta-feira.

Os mais de 19 mil novos casos diários também são um recorde para São Paulo. O governo do Estado, que endureceu as medidas de isolamento nas regiões de Marília e do Vale do Ribeira, justificou a cifra pelo represamento de testes em dias anteriores.

Enquanto isso, o Rio de Janeiro atingiu 93.378 casos e 8.595 mortes, segundo maior nível do país. O Estado é acompanhado de perto pelo Ceará, que tem 89.863 casos e 5.460 óbitos.

Os dados do ministério foram atualizados às 18h40 desta quinta-feira.

Segundo a pasta, o Brasil possui ainda 507.200 pacientes recuperados da Covid-19 e 476.759 em acompanhamento.

A taxa de letalidade da doença no país é de 4,7%.

