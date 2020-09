Brasil se aproxima de 4 milhões de casos de Covid-19; total de óbitos atinge 122.596

Idosa com dificuldades para respirar e outros sintomas da Covid-19 chega de ambulância a hospital em São Paulo 02/07/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Brasil registrou nesta terça-feira 42.659 novos casos confirmados de Covid-19, o que eleva o total de infecções no país a 3.950.931, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás somente dos Estados Unidos, o Brasil também notificou 1.215 novos óbitos, atingindo um total de 122.596. O número é o mais elevado desde 25 de agosto, quando foram notificadas 1.271 óbitos.

Dados e autoridades do ministério têm apontado para uma tendência de queda nos números do coronavírus no país. Na última semana epidemiológica, encerrada no sábado, o Brasil teve o menor número de casos em pouco mais de um mês, além da menor contagem de óbitos desde meados de maio.

Estudo do Imperial College, do Reino Unido, apontou nesta terça-feira que o Brasil atingiu na semana iniciada no domingo a menor taxa de transmissão do coronavírus desde abril, com um índice de 0,94 —o que significa que cada pessoa infectada transmitirá o patógeno em média para 0,94 pessoa, apontando para a redução da epidemia.

Segundo o levantamento, com essa taxa, o Brasil registraria nesta semana 6.040 óbitos, ante as 6.212 mortes ocorridas na semana anterior.

Estado mais afetado pela Covid-19 no Brasil, São Paulo atingiu as marcas de 814.375 casos e 30.375 mortes, segundo os dados divulgados pelo ministério

Como a lista por Estados formulada pela pasta é baseada nas contagens de casos, a Bahia aparece no segundo lugar, com 259.418 infecções e 5.448 mortes registradas. No entanto, o Estado nordestino possui um número de óbitos menor que o do Rio de Janeiro, que contabilizou 16.217 mortes e 226.800 casos.

Ceará, Minas Gerais e Pará completam o grupo dos Estados brasileiros com mais de 200 mil casos de Covid-19 confirmados, enquanto o patamar de 100 mil infecções foi superado por um total de mais 9 Estados e pelo Distrito Federal.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui 3.159.096 pacientes recuperados da doença e 669.239 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,1%.

Por Pedro Fonseca