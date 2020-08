Brasil ultrapassa marca de 3,5 milhões de casos de coronavírus

Profissionais da saúde observam exame de paciente da Covid-19 em hospital no Rio de Janeiro (RJ) 02/07/2020 REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil superou nesta quinta-feira a marca de 3,5 milhões de casos confirmados do novo coronavírus, com a contabilização de 45.323 infecções no dia elevando o total no país a 3.501.975, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Segundo país mais afetado pela Covid-19 no mundo, atrás somente dos Estados Unidos, o Brasil também notificou 1.204 novos óbitos em decorrência da doença, atingindo um total de 112.304 óbitos.

Até o momento, a contagem de novos casos de coronavírus não superou a marca de 50 mil em nenhum dia desta semana. O patamar vinha sendo ultrapassado com frequência nos dias úteis entre terças e sextas-feiras até esta semana.

Na véspera, autoridades do ministério disseram haver um indicativo de estabilização com tendência de queda nos números da Covid-19 no Brasil recentemente —para que isso se confirme, o comportamento da doença deverá ser analisado pelas próximas duas semanas em busca de uma “queda significativa”, segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros.

Estado mais afetado pela doença no Brasil, São Paulo atingiu as marcas de 730.828 casos e 27.905 mortes.

Na sequência da lista divulgada pelo ministério aparecem a Bahia, com 228.596 infecções e 4.685 mortes, e o Rio de Janeiro, com 205.916 infecções e 15.074 óbitos. O Ceará ocupa o quarto lugar, com 202.422 casos e 8.245 óbitos.

No total, 14 Estados e o Distrito Federal já registraram pelo menos 100 mil casos da doença.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui 2.653.407 pacientes recuperados da doença, além de 736.264 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,2%.