Brasil tem novo recorde diário com quase 20 mil casos de Covid-19

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quarta-feira um novo recorde diário de casos confirmados de coronavírus, com a contabilização de mais 19.951 infecções, o que levou o total no país para 291.579, informou o Ministério da Saúde.

Hospital de campanha para atendimento de pacientes de Covid-19 em Santo André (SP) 06/05/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

Em relação às mortes, foram registrados 888 novos óbitos, fazendo com que a contagem total atinja 18.859.

A máxima anterior para novos casos em um único dia era exatamente da véspera, quando o Brasil contabilizou 17.971 infecções e também bateu o recorde de mortes em 24 horas, superando a marca 1 mil óbitos pela primeira vez desde o início da pandemia.

A divulgação diária dos números pelo Ministério da Saúde não indica que as infecções e óbitos tenham necessariamente ocorrido nas últimas 24 horas, mas sim que os registros foram inseridos no sistema no período.

O Brasil continua sendo o terceiro país do mundo com maior número de casos de Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos (1.534.064) e da Rússia (308.705), segundo contagem realizada pela Reuters.

Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde atendeu aos pedidos do presidente Jair Bolsonaro e alterou o protocolo para uso da hidroxicloroquina no combate à doença, passando a liberar o medicamento para casos com sintomas mais leves.

A medida ocorre mesmo sem que estudos comprovem a eficácia do remédio antimalária no tratamento do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reiterou que não recomenda a utilização da droga.

O Brasil segue com chefia provisória no Ministério da Saúde. Após o pedido de demissão de Nelson Teich na última sexta-feira —a segunda troca de comando desde o início da pandemia—, o general Eduardo Pazuello assumiu como ministro interino. Ele deve ficar “por muito tempo” no cargo, segundo o próprio Bolsonaro.

Na contagem de casos de coronavírus por Estados realizada pelo ministério, São Paulo segue na liderança, com 69.859 infecções confirmadas e 5.363 óbitos.

O governador paulista, João Doria (PSDB), afirmou nesta quarta-feira que está fazendo o possível para evitar um lockdown no Estado, mas que a medida pode ser inevitável caso a doença siga avançando.

Na sequência dos números da pasta vem o Ceará, que voltou a ocupar a segunda colocação, com 30.560 casos e 1.900 mortes. O Rio de Janeiro aparece logo a seguir, contando com 30.372 infecções e 3.237 óbitos.

Ainda segundo o ministério, o Brasil possui 116.683 pessoas recuperadas da Covid-19 e 156.037 em acompanhamento.

Por Gabriel Araujo