Brasil tem novo recorde de mortes em 24 horas por Covid-19 e total supera 20 mil

Paciente com coronavírus é colocada em ambulância por profissionais da saúde em Manaus (AM) 18/05/2020 REUTERS/Bruno Kelly

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quinta-feira um novo recorde diário de mortes pelo coronavírus, contabilizando mais 1.188 óbitos, o que eleva o total no país para 20.047, informou o Ministério da Saúde.

Em relação à contagem de casos, foram notificadas 18.508 novas infecções, fazendo com que o total chegue a 310.087. O número de casos relatados em um único dia fica pouco abaixo do recorde, registrado na quarta-feira, de 19.951.

A máxima diária anterior de óbitos era de 19 de maio, quando foram verificadas 1.179 mortes.

A divulgação diária dos números pelo Ministério da Saúde não indica que as infecções e óbitos tenham necessariamente ocorrido nas últimas 24 horas, mas sim que os registros foram inseridos no sistema no período.

Por Gabriel Araujo