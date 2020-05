Brasil supera 22 mil mortes por Covid-19; casos ultrapassam 347 mil

Enterro de Geraldo Magalhãs, que morreu de Covid-19, no cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Brasil, 22/05/2020. REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou neste sábado 965 mortes em razão da Covid-19, o que eleva o total para 22.013 óbitos em razão do novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde.

Em relação ao número de casos, foram mais 16.508 notificações, com o total de infecções pelo vírus no Brasil atingindo 347.398 pessoas.

A divulgação dos números pelo Ministério da Saúde não indica que as infecções e óbitos tenham necessariamente ocorrido nas últimas 24 horas, mas sim que os registros foram inseridos no sistema no período.

De acordo com os dados do ministério, São Paulo segue como o Estado mais afetado pelo coronavírus, atingindo 80.558 casos e 6.045 mortes.

Reportagem de Paula Arend Laier