Brasil alcança 22.666 mortes por Covid-19; casos superam 360 mil

Marcos Vinicius Andrade da Silva, 26, ajuda a carregar no Cemitério de Inhauma o caixão de Valnir Mendes da Silva, 62, que morreu em uma calçada na favela Arará após dificuldades para respirar, em meio à pandemia do novo coronavírus. Rio de Janeiro, Brasil, 18/05/2020. REUTERS/Ricardo Moraes

(Reuters) - O Brasil registrou neste domingo 653 mortes em razão da Covid-19, o que eleva o total de óbitos para 22.666 no país, de acordo com o Ministério da Saúde.

Em relação ao número de casos, foram mais 15.813 notificações em 24 horas, com o total de infecções pelo vírus no Brasil atingindo 363.211 pessoas.

A divulgação dos números pelo Ministério da Saúde não indica que as infecções e óbitos tenham necessariamente ocorrido nas últimas 24 horas, mas sim que os registros foram inseridos no sistema no período.

Na última sexta-feira, o Brasil passou a ocupar o segundo lugar com maior número de casos do Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Neste domingo, Casa Branca anunciou que está proibindo estrangeiros de viajar para os EUA se eles estiveram no Brasil nas últimas duas semanas, dois dias após o país se tornar o número 2 no mundo em casos de Covid-19.

De acordo com os dados do ministério, São Paulo segue como o Estado mais afetado pelo coronavírus, atingindo 82.161 casos e 6.163 mortes.

Por Paula Arend Laier e Gabriela Mello, em São Paulo