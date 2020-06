Brasil registra 39.483 novos casos de Covid-19 e mais 1.141 mortes

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou 39.483 novos casos de coronavírus nesta quinta-feira, terceiro dia consecutivo em que a contagem de infecções gira em torno de 40 mil, informou o Ministério da Saúde, que agora contabiliza um total de 1.228.114 casos de Covid-19 no país.

Serviço funerário transporta corpo de pessoa morta com coronavírus no Rio de Janeiro (RJ) 23/06/2020 REUTERS/Pilar Olivares

Em relação ao número de mortes, o Brasil notificou mais 1.141 óbitos em decorrência da doença respiratória causada pelo vírus, o que eleva a contagem do país a 54.971.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos e mortes devido ao vírus, atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem cerca de 2,4 milhões de infecções confirmadas e 122 mil óbitos.

Depois de registrar um recorde de mais de 50 mil casos diários na sexta-feira, resultado que o ministério atribuiu a problemas nas contagens estaduais na véspera, o Brasil computou mais de 39 mil infecções na terça e mais de 42 mil na quarta-feira — números superiores aos cerca de 30 mil casos que vinham sendo verificados por dia até a semana passada.

Na quarta-feira, o Ministério da Saúde admitiu que a expectativa de estabilização dos casos em platô não se concretizou, com um aumento de 22% entre as semanas epidemiológicas 24 e 25 da pandemia.

Segundo o ministério, quase 89% dos municípios do país já foram afetados pela Covid-19. [nL1N2E12W0]

Mesmo com a pandemia acelerando no Brasil, muitas cidades e Estados iniciaram processos de reabertura econômica e flexibilização do isolamento social, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, os Estados mais afetados pelo coronavírus no país.

Pelos números do ministério, São Paulo possui agora 248.587 casos e 13.759 mortes. O incremento diário de 407 óbitos é o segundo maior no Estado desde o início da pandemia, atrás apenas das 434 mortes registradas na terça-feira. [nL1N2E01F8]

O Rio de Janeiro, por sua vez, tem 105.897 infecções e 9.450 óbitos, sendo acompanhado de perto pelo Ceará —que superou a marca de 100 mil casos nesta quinta, atingindo 102.126 infecções e 5.875 mortes.

Os dados foram atualizados às 18h30 desta quinta-feira. O Brasil, ainda de acordo com o ministério, possui 673.729 pacientes recuperados da Covid-19 e 499.414 em acompanhamento. A taxa de letalidade da doença no país é de 4,5%.

Veja um gráfico de casos pelo mundo: here