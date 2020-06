Brasil registra 46.860 novos casos de Covid-19 e mais 990 mortes

Profissionais de saúde tratam de paciente com coronavírus em hospital em Santo André (SP) 12/05/2020 REUTERS/Rahel Patrasso

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta sexta-feira o segundo maior número de casos diários de coronavírus desde o início da pandemia, com a contabilização de 46.860 novas infecções, o que eleva o total no país a 1.274.974, de acordo com o Ministério da Saúde.

Os números diários desta sexta-feira perdem apenas para as quase 55 mil infecções verificadas na sexta passada, quando o ministério alegou problemas no envio de dados estaduais da véspera para o resultado expressivo no dia. A contagem diária de casos, porém, tem girado em torno de 40 mil desde a última terça-feira.

Em relação ao número de mortes, foram registrados mais 990 óbitos decorrentes da Covid-19 nesta sexta, fazendo com que o total atinja 55.961, informou o ministério.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos e mortes devido ao vírus, atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem cerca de 2,4 milhões de infecções confirmadas e 124 mil óbitos.

Veja um gráfico de casos pelo mundo: here

Por Gabriel Araujo