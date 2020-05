Brasil volta a registrar mais de 1 mil mortes por Covid-19 no dia e passa de 24 mil

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil voltou a registrar mais de 1 mil mortes por coronavírus em um só dia nesta terça-feira, contabilizando 1.039 novos óbitos e atingindo o total de 24.512, informou o Ministério da Saúde.

Enterro de vítima do coronavírus no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo (SP) 26/05/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

Em relação aos casos confirmados da doença, foram notificadas 16.324 novas infecções, o que eleva a contagem total no país a 391.222. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos (1.668.257).

Os números desta terça-feira representam a primeira vez desde o dia 22 de maio em que o país registrou no período de 24 horas mais de 1 mil mortes pela Covid-19. Embora os números voltem a crescer após o final de semana, quando tradicionalmente há menor notificação, eles não atingem os recordes diários registrados até agora, de 20.803 casos (22 de maio) e 1.188 mortes (21 de maio).

A divulgação diária dos números da Covid-19 no Brasil pelo Ministério da Saúde não indica que as infecções e óbitos tenham necessariamente ocorrido nas últimas 24 horas, mas sim que os registros foram inseridos no sistema no período.

Mesmo ocupando a segunda colocação global em quantidade de casos, o Brasil realizou até agora menos de 10% dos cerca de 14 milhões de testes para coronavírus entregues ao ministério.

Segundo a pasta, foram processados 460.102 testes moleculares em laboratórios públicos. Se considerados os laboratórios privados credenciados para testagem, o país atinge a marca de 871.839 exames realizados.

Na contagem de casos por Estados realizada pelo ministério, São Paulo continua sendo o mais atingido pela pandemia, chegando aos 86.017 casos e 6.423 mortes.

Na sequência vem o Rio de Janeiro, com 40.024 infecções e 4.361 óbitos, acompanhado de perto pelo Ceará, que possui 37.021 casos e 2.603 óbitos.

Ainda de acordo com o ministério, o Brasil possui 158.593 pacientes recuperados da Covid-19 e 208.117 em acompanhamento.

A taxa de letalidade do vírus no país é de 6,3%.

