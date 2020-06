Brasil registra 24.052 novos casos de Covid-19 e mais 692 mortes

Profissional de saúde trata paciente com coronavírus em hospital de São Paulo (SP) 03/06/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta segunda-feira 24.052 novos casos de coronavírus, o que eleva a contagem total no país a 1.368.195, e mais 692 óbitos, atingindo 58.314 mortes em decorrência da Covid-19, informou o Ministério da Saúde.

O número de infecções é inferior aos cerca de 40 mil novos casos reportados entre terça e sexta-feira da semana passada, e também fica abaixo dos mais de 30 mil casos verificados tanto no sábado como no domingo, segundo os dados do ministério.

No entanto, as notificações de casos e mortes de Covid-19 no Brasil tendem a diminuir às segundas, com o atraso no processamento de testes durante os finais de semana. Na semana passada, a segunda-feira (com 21.432 casos) foi o único dia útil em que o número de novos casos não girou em torno de 40 mil.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior contagem de casos e mortes devido ao vírus, atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem cerca de 2,5 milhões de infecções confirmadas e quase 126 mil óbitos.

Veja um gráfico de casos pelo mundo: here

Por Gabriel Araujo