Brasil registra 553 novos óbitos por Covid-19 e total atinge 121.381

UTI de hospital em Porto Alegre em meio à pandemia de coronavírus 17/04/2020 REUTERS/Diego Vara

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta segunda-feira 553 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 121.381, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás somente dos Estados Unidos, o Brasil também notificou 45.961 novos casos da doença, atingindo um total de 3.908.272 infecções confirmadas. A contagem diária de casos foi atipicamente alta para uma segunda-feira, uma vez que os números costumam ser mais baixos no dia em função de um represamento de testes nos finais de semana.

Dados e autoridades do ministério têm apontado para uma tendência de queda nos números do coronavírus no país. Na última semana epidemiológica, encerrada no sábado, o Brasil teve o menor número de casos em pouco mais de um mês, além da menor contagem de óbitos desde meados de maio.

Estado mais afetado pela Covid-19 no Brasil, São Paulo atingiu as marcas de 804.342 casos e 30.014 mortes.

O governador paulista, João Doria (PSDB), afirmou nesta segunda que o Estado seguirá em quarentena até que haja uma vacina contra a doença e a população tenha sido imunizada, embora medidas de flexibilização do isolamento venham sendo implementadas. [nL1N2FX0YT]

Como a lista por Estados divulgada pelo ministério é baseada nas contagens de casos, a Bahia aparece no segundo lugar, com 256.727 infecções e 5.397 mortes registradas. No entanto, o Estado nordestino possui um número de óbitos menor que o do Rio de Janeiro, que contabilizou 223.631 casos e 16.065 mortes.

Ceará e Minas Gerais completam o grupo dos cinco Estados brasileiros com mais de 200 mil casos de Covid-19 confirmados, enquanto o patamar de 100 mil infecções foi superado por um total de 15 Estados e pelo Distrito Federal.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui 3.097.734 pacientes recuperados da doença e 689.157 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,1%.