Brasil ultrapassa 1,5 milhão de casos de coronavírus e chega a 63.174 mortes

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil ultrapassou nesta sexta-feira a marca de 1,5 milhão de casos de coronavírus, com a confirmação de 42.223 novas infecções, o que elevou o total no país a 1.539.081, informou o Ministério da Saúde.

Profissionais de saúde atendem paciente da Covid-19 em hospital de campanha no Rio de Janeiro 02/07/2020 REUTERS/Ricardo Moraes

Em relação ao número de óbitos, foram notificadas 1.290 novas mortes, fazendo com que o total atinja 63.174, acrescentou o ministério.

Este é o terceiro dia consecutivo em que a quantidade de novos casos confirmados no país supera os 40 mil. Na véspera, o Brasil havia registrado o segundo maior número de casos diários desde o início da pandemia, com mais de 48 mil infecções.

A contagem de óbitos, por sua vez, permanece girando em torno de 1 mil por dia — o recorde é de 4 de junho, com 1.473 óbitos.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos e mortes devido ao vírus, atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem quase 2,8 milhões de infecções confirmadas e mais de 129 mil óbitos.

Mesmo com a pandemia atingindo o pico no Brasil, com mais de 90% dos municípios do país afetados pela doença, muitos Estados e cidades promovem reaberturas econômicas e flexibilização das quarentenas — incluindo os dois Estados com maior número de casos e mortes, São Paulo e Rio de Janeiro.

De acordo com o ministério, São Paulo atingiu nesta sexta 310.702 casos e 15.564 mortes em decorrência do coronavírus. O governo paulista estima que o Estado possa ter, em 15 de julho, até 23 mil mortes e 470 mil casos da doença. [nL1N2E91TI]

Em meio às reaberturas, o governo estadual anunciou nesta sexta-feira que a capital paulista provavelmente poderá retomar atividades culturais e eventos com público sentado, como cinemas e teatros, ainda neste mês. [nL1N2EA0Q1]

No Rio de Janeiro, os casos atingiram 118.956 e as mortes foram a 10.500. A capital fluminense promoveu na quinta-feira uma nova etapa do processo de reabertura, liberando academias, bares e restaurantes — o que gerou cenas de aglomeração pela cidade. [nL1N2E91KT]

Ceará (118.041 casos e 6.351 mortes) e Pará (110.411 infecções, 5.050 óbitos) completam o grupo de Estados brasileiros que ultrapassaram a marca de 100 mil casos.

O Brasil, ainda segundo o Ministério da Saúde, possui 868.372 pacientes recuperados da Covid-19 e 607.535 em acompanhamento.

