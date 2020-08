Brasil registra 1.437 novas mortes por Covid-19 e total atinge 97.256

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quarta-feira 1.437 novas mortes em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de óbitos pela doença no país a 97.256, informou o Ministério da Saúde.

Hospital de campanha para Covid-19 no Rio de Janeiro 02/07/2020 REUTERS/Ricardo Moraes

O número de mortes divulgado nesta quarta é o terceiro maior para um único dia desde o início da pandemia, abaixo somente de 29 de julho (1.595 mortes) e 4 de junho (1.473 óbitos), segundo os dados do ministério.

O país também registrou nesta quarta 57.152 novos casos de coronavírus, atingindo a marca total de 2.859.073 infecções, no segundo dia consecutivo com a notificação de mais de 50 mil casos.

Segundo país mais afetado pela doença no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil já verificou casos de coronavírus em quase 99% de seus municípios, enquanto 65,1% das cidades relataram óbitos em função da doença.

“Quando nós vemos a curva de óbitos, a gente verifica que desde a 22ª, 23ª semana epidemiológica temos um valor relativamente constante, com certo platô”, disse o secretário de Vigilância em Saúde da pasta, Arnaldo Correia de Medeiros, em entrevista coletiva nesta quarta.

O Brasil está na 32ª semana epidemiológica da pandemia, e vem registrando nível próximo dos 7 mil óbitos por semana no período mencionado por Medeiros, de acordo com dados fornecidos pelo ministério.

“A gente avalia que no Brasil também houve uma queda no número de casos novos da 30ª para a 31ª (semana epidemiológica)”, afirmou o secretário —na 30ª semana, porém, o país havia registrado um recorde de quase 320 mil novos casos.

O Estado mais afetado pela doença no Brasil é São Paulo, com 585.265 casos e 24.109 óbitos.

Na sequência da lista por Estados divulgada pelo ministério aparecem o Ceará, com 181.443 infecções e 7.867 mortes, e a Bahia, que possui 179.737 casos confirmados e 3.736 óbitos.

Apesar disso, ambos os Estados nordestinos registraram menos mortes que o Rio de Janeiro —que conta com 172.679 casos, quarto maior índice do Brasil, mas verificou 13.855 óbitos, segundo maior nível do país.

Pernambuco se juntou nesta quarta-feira ao grupo de unidades federativas que contabilizaram mais de 100 mil casos de Covid-19 até o momento, no qual também já estavam Pará, Minas Gerais, Maranhão, Distrito Federal e Amazonas.

Segundo o ministério, o Brasil ultrapassou a marca de 2 milhões de pacientes recuperados da doença, com a contagem totalizando 2.020.637. O número de pessoas em acompanhamento é de 741.180.

A taxa de letalidade está em 3,4%.