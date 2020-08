Brasil registra 1.237 novas mortes por Covid-19 e total atinge 98.493

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quinta-feira 1.237 novas mortes em decorrência do coronavírus, atingindo uma contagem total de 98.493 óbitos, de acordo com informações do Ministério da Saúde.

UTI de hospital em Porto Alegre (RS) em meio à pandemia de coronavírus 17/04/2020 REUTERS/Diego Vara

Segundo país do mundo mais afetado pela pandemia de Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil também notificou mais 53.139 casos da doença, o que eleva o total local a 2.912.212 infecções.

Esse é o terceiro dia consecutivo em que o número de novos casos fica acima da marca de 50 mil no país, enquanto a contagem de óbitos mantém o patamar superior a 1 mil mortes registradas por dia.

“Temos visto um deslocamento entre a curva de contágio e a curva de óbitos —embora alto, há uma estabilização na curva de óbitos nas últimas semanas, com indicativo de queda”, disse o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, nesta quinta-feira.

“O aprendizado ao longo da pandemia nos mostra que quanto mais cedo atendermos o paciente, melhor será sua chance de recuperação”, acrescentou Pazuello, que voltou a afirmar que os Estados do Sul e da região central do país apresentam os cenários mais preocupantes no momento, “enfrentando um aumento de casos”.

De acordo com os números do ministério, São Paulo é o Estado mais afetado pela Covid-19 no país, contabilizando 598.670 casos e 24.448 mortes.

Na sequência aparecem a Bahia, com 183.690 infecções e 3.789 óbitos, e o Ceará, que possui 183.301 casos confirmados e 7.893 mortes. Essa é a primeira vez em que a Bahia ocupa a segunda posição da lista em relação ao número de casos.

Considerando a contagem de infecções, o Rio de Janeiro está no quarto lugar da lista, com 174.064 casos notificados, mas em número de mortes o Estado é o segundo do país, tendo registrado 13.941 óbitos.

Pará, Minas Gerais, Maranhão, Distrito Federal, Amazonas e Pernambuco completam o grupo das dez unidades federativas que acumulam mais de 100 mil casos de Covid-19 até agora. Com pouco menos de 99 mil infecções, Santa Catarina também se aproxima da marca.

Ainda segundo o ministério, o Brasil conta com 2.912.212 pacientes recuperados da doença, além de 766.059 pessoas em acompanhamento.

A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,4%.