Brasil tem recorde diário com 615 novas mortes por coronavíurs e total no país vai a 8.536

Vitor Soares, 21, durante enterro de sua avó por suspeita de coronavírus no cemitério Parque Tarumã, em Manaus 6/5/2020 REUTERS/Bruno Kelly

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quarta-feira recordes diários tanto de novos casos de coronavírus, com a contabilização de mais 10.503 infecções, quanto de mortes em decorrência da Covid-19, com a confirmação de mais 615 óbitos, informou o Ministério da Saúde.

Com os números, o país passa a contar com 125.218 casos do novo coronavírus e 8.536 mortes pela doença, o que indica uma taxa de letalidade de 6,8%, acrescentou a pasta.

Os recordes diários anteriores eram de 30 de abril para os números de casos (7.218) e da última terça-feira para a contagem de óbitos (600).

O secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Oliveira, destacou em entrevista coletiva que ainda há 100 mil testes esperando por resultados. Ele disse que a fila será zerada a partir da próxima semana, fazendo com que os números de casos continuem em alta.

A divulgação diária dos números pelo Ministério da Saúde não indica que as infecções e óbitos tenham necessariamente ocorrido nas últimas 24 horas, mas sim que os registros foram inseridos no sistema no período.

São Paulo continua sendo o Estado mais afetado pela doença no Brasil, com 37.853 casos —alta de 3.800 na comparação diária— e 3.045 mortes, avanço de 194 em relação à véspera.

Na sequência da contagem por Estados vem o Rio de Janeiro, com 13.295 casos e 1.205 mortes, seguido de perto pelo Ceará (12.304 infecções, 848 óbitos).

O Brasil possui 51.370 pessoas recuperadas da infecção pelo coronavírus e 65.312 em acompanhamento, concluiu o Ministério da Saúde.