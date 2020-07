Brasil registra 42.619 novos casos de coronavírus e mais 1.220 mortes

Paciente com coronavírus em hospital em São Paulo (SP) 03/06/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quinta-feira 42.619 novos casos de coronavírus, atingindo uma contagem total de 1.755.779 infecções, e mais 1.220 mortes, o que eleva o total no país a 69.184 óbitos, informou o Ministério da Saúde.

O país é o segundo do mundo com maior número de casos e mortes por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos.

O ministério anunciou nesta quinta alteração do protocolo médico para pessoas que sentirem sintomas leves da doença, passando a solicitar que tais pacientes procurem um médico —antes, a diretriz indicava a busca por ajuda profissional apenas em caso de sintomas mais graves.

“Nós aprendemos, ao longo da pandemia, que ao aguardar em casa os pacientes chegam aos hospitais em quadros clínicos mais agravados... O tratamento precoce tem uma resposta mais assertiva, evitando a piora do paciente e diminuindo a necessidade do uso de respiradores”, disse o secretário-executivo da pasta, Elcio Franco.

O Brasil tem verificado um avanço da pandemia pelo interior do país, enquanto o número de infecções diminui nos grandes centros, segundo o ministério. Mais de 96% dos municípios brasileiros já registraram casos da doença, enquanto 51% das cidades tiveram óbitos.

São Paulo segue como o Estado mais afetado pela doença, com 349.715 casos e 17.118 mortes. No início deste mês, o governo paulista disse que o Estado deve terminar a primeira quinzena com de 18 mil a 23 mil mortes por Covid-19.

Ceará e Rio de Janeiro continuam dividindo o segundo lugar da lista —o Estado nordestino tem mais casos (131.000 infecções, 6.741 mortes), mas o Rio contabilizou mais óbitos (128.324 casos, 11.115 mortes).

Ainda de acordo com o ministério, o país possui 1.054.043 pacientes recuperados da doença e 632.552 em acompanhamento.

A taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil é de 3,9%.