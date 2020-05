Cientistas estimam até 50 mil mortes por Covid-19 na África do Sul

Minerador usando máscara de proteção em Carletonville, na África do Sul 19/05/2020 REUTERS/Siphiwe Sibeko

(Reuters) - A África do Sul pode registrar até 50 mil mortes pelo novo coronavírus e até 3 milhões de infecções confirmadas até o final do ano, à medida que o inverno no hemisfério sul se aproxima e leva a uma taxa mais alta de infecção, mostraram modelos científicos nesta quinta-feira.

O país já tem o maior número de infecções e mortes no continente, com mais de 18 mil casos confirmados e 339 mortes, mas um confinamento nacional em vigor há seis semanas retardou a disseminação do vírus.

No entanto, cientistas e estatísticos contratados pelo Ministério da Saúde para modelar a disseminação da doença disseram que o país poderá ter entre 35 mil e 50 mil mortes causadas pelo vírus até novembro.

“Nós realmente não achatamos a curva”, disse o especialista Harry Moultrie em uma apresentação exibida na televisão. “Também temos algumas preocupações significativas de que, devido ao foco na Covid-19, isso possa comprometer outras áreas, como o HIV e a tuberculose.”

Os modelos, que consideram os melhores e os piores cenários, registram o máximo de 3 milhões de casos de coronavírus até novembro, enquanto a demanda por leitos hospitalares atinge um pico de 45 mil, cerca de dez vezes a disponibilidade atual de leitos de terapia intensiva.

Um dos modelos mostrou que a quarentena reduziu a taxa de infecção em 60%, que desde o início de maio, quando as restrições foram suavizadas, caiu para 30%.

“Com o lockdown, estávamos criando uma barreira física que impede o vírus de se disseminar”, disse o ministro da Saúde, Zweli Mkhize.

“A quarentena teve um valor particular. Agora, estamos tentando mudar para uma estratégia ligeiramente diferente, que é a abordagem ajustada ao risco.”

Por Mfuneko Toyana