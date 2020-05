Ajuda a Estados e municípios será sancionada na 4ª-feira, diz ministro

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, afirmou nesta terça-feira que o projeto de ajuda a Estados e municípios, que prevê entre outras medidas o repasse de 60 bilhões de reais aos entes para o combate à crise do coronavírus, será sancionado na quarta-feira.

A sanção do projeto vem sendo aguardada pelos chefes dos Executivos locais, que sofreram com a queda de arrecadação. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com governadores para discutir o assunto e seu provável veto a trecho que trazia exceções a congelamento de salários de servidores públicos.

“A reunião ocorrida com os governadores na última quinta-feira foi uma reunião muito produtiva e amanhã estará sendo sancionado o PLP 39, que vai colocar 60 bilhões de reais para os Estados e municípios para o combate à Covid-19”, disse o ministro em coletiva de imprensa.

Reportagem de Maria Carolina Marcello