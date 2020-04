Alemanha prorrogará distanciamento social até 10 de maio, diz assessor de Merkel

BERLIM (Reuters) - As medidas de distanciamento social da Alemanha serão prorrogadas até 10 de maio, disse o chefe de gabinete da chanceler alemã, Angela Merkel, antes de uma reunião de alto nível nesta quinta-feira para avaliar as restrições do isolamento do coronavírus.

Ruinas de estação de trem em Berlim 23/04/2020 REUTERS/Fabrizio Bensch

Helge Braun disse que Merkel e líderes de governos estaduais debaterão planos para reabrir escolas e creches e retomar eventos esportivos, mas esperarão até 6 de maio por dados sobre quais efeitos os primeiros passos de suavização do isolamento tiveram antes de voltarem a agir.

“As restrições de contatos certamente serão prorrogadas até 10 de maio por ora”, disse Braun à emissora n-tv.

A Alemanha, a maior e mais importante economia da Europa, começou a afrouxar o isolamento na semana passada, quando algumas lojas tiveram permissão de reabrir contanto que mantivessem um distanciamento social rigoroso — mas Merkel e conselheiros do governo temem que a taxa de infecção do coronavírus volte a subir.

A agência de notícias alemã DPA relatou que museus, exibições, memoriais, zoológicos e jardins botânicos poderão voltar a funcionar se cumprirem as exigências para minimizar o risco de contágio. Um fundo de 10 milhões de euro ajudará os museus a realizarem quaisquer modificações necessárias.

Não ficou claro a partir de qual data isso se aplicará, e em alguns Estados, como Berlim, zoológicos e jardins já estão abertos.

A taxa de reprodução do vírus no país está estimada atualmente em 0,76 em média, disse o Instituto de Doenças Infecciosas Robert Koch (RKI) nesta quinta-feira, menos do que a marca de 0,96 do início desta semana.

A cifra de 0,76 significa que, em média, 100 pessoas infectadas com a Covid-19 infectam outras 76 pessoas — o que significaria que o número de infecções novas diminuiria com o tempo.

Mas o presidente do RKI, Lothar Wieler, disse em uma coletiva de imprensa: “Só posso alertá-los a todos a não relaxarem demais com este vírus, a não subestimá-lo”.

“Este vírus tem uma série de características que não quero expor a ninguém — nem a mim mesmo, nem aos meus filhos, para ser curto e grosso”, acrescentou.

O número de casos confirmados de coronavírus na Alemanha aumentou em 1.478 e chegou a 159.119, mostraram dados do RKI na manhã desta quinta-feira.