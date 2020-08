Covid-19 mata 250 mil pessoas na América Latina em menos de 6 meses

Homenagem de familiares da enfermeira Clara Tovar, que morreu de Covid-19 Ciudad Juárez, México 18/8/2020 REUTERS/Jose Luis Gonzalez

(Reuters) - As mortes por coronavírus na América Latina, a região do mundo mais afetada pela pandemia, ultrapassaram a marca de 250 mil nesta quinta-feira, enquanto as taxas de contágio permanecem perto de máximas.

Os governos da América Latina e do Caribe reportaram 250.330 mortes e 6,45 milhões de casos desde o primeiro caso confirmado na região, em 26 de fevereiro. Ambos são os totais mais elevados do mundo para uma única região.

Na última semana, foram notificados, em média, mais de 3 mil óbitos por dia e cerca de 83 mil novos casos a cada 24 horas, no momento em que a maior parte da população abandonou as quarentenas com as quais se buscava evitar a propagação da doença.