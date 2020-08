América Latina tem maior número de mortos por coronavírus no mundo

Covas no Cemitério Parque Tarumã em Manaus 11/06/2020 REUTERS/Bruno Kelly

(Reuters) - A América Latina ultrapassou a Europa na terça-feira para tornar-se a região do mundo com maior número de mortos pelo coronavírus, de acordo com uma contagem da Reuters.

A região já registrou mais de 206 mil mortes pela Covid-19, doença causada pelo coronavírus, aproximadamente 30% do total do mundo.

O Brasil, país latino-americano mais afetado pelo novo coronavírus, tinha 95.819 mortes causadas pela doença até a terça-feira. O México, segundo país da região mais atingido, tinha 48.869 óbitos.

A disseminação da pandemia também acelerou na Colômbia, no Peru, na Argentina e na Bolívia.

Na semana passada a América Latina tornou-se a região mais afetada do mundo em número de casos. Na segunda-feira, o número de infecções na região passou de 5 milhões, de acordo com uma contagem da Reuters baseada em dados dos governos.

O número de casos aumentou depois que autoridades relaxaram medidas de distanciamento social para estimular a economia.

O vírus infectou mais de 18,6 milhões de pessoas no mundo e o número de mortos globalmente passa de 700 mil.

Reportagem de Daniela Desantis