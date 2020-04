Psicólogo do Arsenal está em constante contato com jogadores, diz Arteta

LONDRES (Reuters) - O psicólogo do Arsenal está em constante comunicação com os jogadores do clube inglês para oferecer qualquer ajuda necessária durante o isolamento devido ao surto de coronavírus, disse o técnico Mikel Arteta.

O futebol na Inglaterra está suspenso desde 13 de março por causa do vírus que infectou mais de 2,23 milhões de pessoas em todo o mundo, causando mais de 151.000 mortes.

Os jogadores do Arsenal estão isolados desde 12 de março, quando Arteta testou positivo para o vírus - antes do confinamento no Reino Unido - e o espanhol disse que todos os esforços estão sendo feitos para garantir o bem-estar dos jogadores.

“Temos nosso psicólogo que cuida dos jogadores e está sempre em constante comunicação com eles”, declarou Arteta ao site do clube.

“Mas também recebemos feedback de pessoas diferentes e estamos constantemente enviando informações e vídeos e mantendo-os ocupados ... mantendo-os próximos ao trabalho e com as pessoas relacionadas ao trabalho, que somos nós e minha comissão técnica.”

Reportagem de Shrivathsa Sridhar, em Bengaluru