Segunda maior cidade da Austrália retoma isolamento devido a surto de coronavírus

SYDNEY/MELBOURNE (Reuters) - Medidas de isolamento foram reimpostas na segunda maior cidade da Austrália nesta terça-feira, confinando os moradores de Melbourne em casa, exceto para atividades essenciais, por seis semanas enquanto as autoridades se apressam para conter um surto de coronavírus.

Bombeiros em trajes de proteção se preparam para distribuir comida em Melbourne 07/07/2020 AAP Image/James Ross via REUTERS

A decisão, que afeta cerca de 4,9 milhões de pessoas, foi anunciada poucas horas antes de a fronteira movimentada entre Vitória, Estado do qual Melbourne é a capital, e Nova Gales do Sul ser fechada pela primeira vez em 100 anos.

A partir da meia-noite de quarta-feira, todos em Melbourne terão que ficar em casa a menos que seja para trabalhar, estudar, comprar alimentos ou ir a compromissos médicos. Restaurantes, cafés e bares só poderão fazer entregas, academias e cabeleireiros ficarão fechados, reuniões em casa serão limitadas a duas pessoas e as atuais férias escolares serão prorrogadas.

O premiê de Vitória, Daniel Andrews, disse que as restrições são onerosas, mas necessárias.

“Eu, com o maior respeito, diria a vocês que pegar este vírus e morrer dele é muito oneroso também”, disse ele durante uma coletiva de imprensa televisionada.

Vitória foi responsável por 191 dos 199 casos novos relatados nacionalmente nesta terça-feira, o maior aumento diário desde o início de abril. A elevação preocupou autoridades, embora o total nacional de quase 8.800 casos e 106 mortes esteja muito abaixo do de muitos países.

Centenas de policiais e tropas do Exército estavam sendo enviados para cumprir o fechamento da fronteira de Vitória com Nova Gales do Sul. A divisa é altamente porosa, estende-se por centenas de quilômetros e é muito usada todos os dias por pessoas que viajam a trabalho, alunos e trânsito de cargas.

Pessoas flagradas cruzando-a sem permissão em qualquer uma das 55 estradas ou das várias travessias por rios e campos enfrentarão penalidades que incluem uma multa equivalente a 7.700 dólares norte-americanos e seis meses de prisão.

Uma segunda região de Vitória em que casos recentes de Covid-19 foram detectados e que abriga 44 mil pessoas será submetida a restrições de isolamento semelhantes às de Melbourne.

Permissões de viagem serão concedidas a pessoas que moram em cidades fronteiriças pequenas e grandes, mas o sistema de registro ainda estava sendo desenvolvido a poucas horas do fechamento.

Reportagem adicional de Renju Jose