Brasil tem 111 mortes por coronavírus, com 3.904 casos confirmados, diz Ministério da Saúde

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil tem 3.904 casos confirmados de infecção por coronavírus , com 111 mortes causadas pelo Covid-19, informou o Ministério da Saúde em entrevista coletiva neste sábado, o que significa 19 novas mortes confirmadas nas últimas 24 horas.

Na véspera, a pasta havia anunciado que o país tinha 3.417 casos confirmados, com 92 mortes.

De acordo com a pasta, há casos confirmados da doença em todos os Estados, sendo que 10 deles registraram mortes. O ministério informou também que o índice de letalidade do Covid-19 no país é de 2,8%

Reportagem de Eduardo Simões