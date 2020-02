Números de casos suspeitos de coronavírus no Brasil vai a 182; país segue com apenas 1 confirmado

Funcionárias usam máscara de proteção em balcão de informação turística no aeroporto de Congonhas 28/02/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

(Reuters) - O número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil subiu para 182, um aumento de 50 em relação ao total da véspera, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira.

Apesar do aumento no número de casos suspeitos, o país segue com apenas uma confirmação.

São Paulo continua sendo o Estado com mais casos suspeitos, 66 agora, em comparação a 55 na quinta-feira. O Rio Grande do Sul também continua como o segundo Estado nessa estatística, com 27 suspeitas, seguido por Minas Gerais, com 17. Outros 13 Estados têm pelo menos um caso suspeito.

Ao todo, já foram descartados 71 casos inicialmente suspeitos pelo Ministério da Saúde.

Segundo o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Oliveira, a partir da próxima semana o ministério listará também o que será chamado de casos prováveis.

Nesta sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o risco de disseminação e impacto global para “muito alto”. [nL2N2AS1DR]

Mais de 80 mil pessoas foram infectadas em todo o mundo pelo novo coronavírus, a grande maioria na China, assim como as cerca de 2.800 mortes pela doença.

Por Alexandre Caverni, em São Paulo