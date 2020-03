Brasil tem 136 mortes pelo coronavírus e 4.256 casos confirmados, diz Ministério da Saúde

Equipe faz limpeza em metrô de Brasília contra Covid-19 29/3/2020 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou 136 mortes por causa do coronavírus, informou o Ministério da Saúde neste domingo, um aumento de 22 novos óbitos em relação à véspera, e o país já registrou 4.256 casos confirmados do Covid-19, doença causada pelo vírus.

De acordo com os números da pasta, nas últimas 24 horas o Brasil registrou 352 novos casos confirmados, número inferior aos 487 novos diagnósticos registrados entre a sexta-feira e o sábado.

São Paulo é de longe o Estado com mais casos da doença, 1.451, sendo o epicentro da pandemia de coronavírus no Brasil, também com 98 mortes provocadas pelo Covid-19.

O Ministério da Saúde disse ainda que o índice de letalidade do novo coronavírus no Brasil é de 3,2%.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), existem mais de 638 mil casos confirmados de infecção pelo coronavírus em 202 países, e o Covid-19 já matou mais de 30 mil pessoas no mundo.