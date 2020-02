Cai para 8 número de casos suspeitos do novo coronavírus no país

Passageiros utilizam máscaras de prevenção contra coronavírus no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo 03/02/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil registrou uma queda para 8 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, sem qualquer confirmação da doença respiratória no país, afirmou o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, na manhã desta quinta-feira durante reunião com secretários estaduais e municipais para discutir ações em relação ao vírus.

Os casos suspeitos sob investigação são 3 em São Paulo, 3 no Rio Grande do Sul, 1 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina, de acordo com o ministério. Na véspera, segundo o secretário, eram 11 casos suspeitos. Até o momento, conforme Oliveira, o Brasil já descartou 24 casos suspeitos do novo coronavírus.

Oliveira disse que excepcionalmente o ministério trabalhou para apresentar esses dados na reunião com os secretários de Saúde pela manhã desta quinta. A pasta tem feito a divulgação diária dos dados em entrevistas coletivas à tarde.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, coordena os trabalhos da reunião e comentou sobre a necessidade de discutir ações conjuntas em relação ao coronavírus e outras enfermidades, citando a tentativa de se erradicar o sarampo.

O surto de coronavírus, que tem a China como epicentro, registrou 563 mortes naquele pais e já infectou cerca de 28 mil pessoas, segundo autoridades chinesas.

Reportagem de Ricardo Brito; Edição de Eduardo Simões