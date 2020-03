Ministro de Minas e Energia testa positivo para coronavírus

Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque 10/10/2019 REUTERS/Ian Cheibub

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, teve resultado positivo em teste para o novo coronavírus, mas está em “excelente estado de saúde” e sem sintomas, afirmou a pasta em nota nesta quarta-feira.

Com a detecção do vírus, Albuquerque ficará em isolamento no Rio de Janeiro, mas seguirá tratando dos temas do ministério por meio de videoconferência, acrescentou a pasta.

A confirmação do caso do ministro, que esteve nos Estados Unidos com o presidente Jair Bolsonaro e outros membros do governo mais cedo neste mês, veio após um teste anterior, na semana passada, no qual o resultado havia sido negativo.

O teste mais recente foi realizado em Albuquerque na terça-feira, com resultados confirmados nesta quarta-feira, afirmou o ministério.

A informação sobre o resultado do exame foi divulgada primeiramente pelo presidente Bolsonaro nesta quarta-feira, durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

O presidente fez o anúncio acompanhado de diversos outros ministros, a maioria com máscaras de proteção. Mais cedo, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, também informou que teve resultado positivo para coronavírus.

Por Lisandra Paraguassu; reportagem adicional de Luciano Costa em São Paulo