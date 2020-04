Não minto, diz Bolsonaro sobre resultado negativo de Covid-19

16/04/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse na noite desta terça-feira ter direito garantido por lei de não divulgar em público o laudo do resultado sobre seu exame do novo coronavírus, que anteriormente foi anunciado ter dado negativo, ao destacar que não mente.

“Vocês nunca me viram aqui rastejando, com coriza. Eu não tive, pô, eu não minto”, disse ele, em entrevista a jornalistas na entrada do Palácio da Alvorada, ao observar que a lei lhe garante o anonimato dessa informação. “Por que para mim deveria ser diferente?” questionou o chefe do Executivo federal.

O jornal O Estado de S. Paulo conseguiu na Justiça uma decisão para obrigar o presidente a divulgar publicamente o laudo do seu resultado de coronavírus.

O presidente foi perguntado sobre o fato de o país ter ultrapassado nesta terça o número de mortes da China por Covid-19. O Brasil já registrou 5.017 mortes, enquanto o país asiático —epicentro inicial da pandemia — tem 4.633 mortes confirmadas, de acordo com números oficiais.

“E daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagre”, disse.

Segundo o presidente, cabe ao ministro da Saúde, Nelson Teich, discutir planos para a pandemia e repetiu que 70% da população brasileira vai ser infectada pelo vírus.

Bolsonaro disse que agora virá a “segunda onda”, fruto do desemprego decorrente da paralisação das atividades econômicas para reduzir a propagação do vírus. Disse que a ajuda de auxílio emergencial de 600 reais aos informais e outras categorias superou as expectativas iniciais e a conta chegará em 100 bilhões de reais, o que pesará para o governo e que um dia essa conta terá de ser paga.

O presidente afirmou que o problema do desemprego é “muito grave” e que é preciso preparar para a retomada da atividade econômica, uma vez que “apertaram demais” em relação às medidas de contenção social e que “o problema está aí”.

Bolsonaro disse ainda que, havendo necessidade, vai conversar com o ministro da Saúde sobre ações para flexibilizar o isolamento social.

Reportagem de Ricardo Brito