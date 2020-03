Bolsonaro manifesta preocupação com riscos do coronavírus para a população

Presidente Jair Bolsonaro. 16/3/2020. REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, usando máscara de proteção, que estava externando toda a sua preocupação com os riscos que parcela da população pode vir a sofrer em decorrência do surto de coronavírus.

Bolsonaro concedeu entrevista coletiva no Palácio do Planalto ao lado de ministros —todos também usando máscaras— para anunciar medidas do governo para enfrentar o coronavírus, um dia após o governo ter pedido ao Congresso o reconhecimento de estado de calamidade devido à pandemia da doença.

O presidente, que chegou a dizer que o coronavírus era uma fantasia e que apontou uma histeria nas reação inicial ao surto, disse que agora a realidade “está posta”.

Por Lisandra Paraguassu; Texto de Pedro Fonseca