Bolsonaro volta a circular por Brasília apesar de regras de isolamento

Presidente Jair Bolsonaro em bairro residencial de Brasília 10/04/2020 REUTERS/Adriano Machado

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro voltou a circular por Brasília na manhã desta sexta-feira, provocando aglomeração de pessoas e cumprimentando apoiadores, apesar das regras de isolamento social determinadas pelo governo do Distrito Federal e defendidas por especialistas de saúde para conter a disseminação do coronavírus.

O presidente, que se posiciona contra o isolamento alegando que os impactos econômicos serão piores do que o próprio coronavírus, esteve primeiro no Hospital das Forças Armadas, depois foi a uma farmácia e em seguida visitou um dos filhos em um prédio residencial, de acordo com veículos de comunicação que acompanharam Bolsonaro nesta manhã.

Em uma das paradas, o presidente cumprimentou apoiadores que se aglomeraram para saudá-lo, mostraram as imagens, mas algumas pessoas também criticaram Bolsonaro por estar nas ruas e bateram panelas, como tem ocorrido sempre que o presidente faz pronunciamentos em cadeia nacional.

Na véspera, Bolsonaro já havia descumprido as regras de isolamento social ao ir até uma padaria e abraçar apoiadores que se reuniram para cumprimentá-lo.

Diante das críticas de Bolsonaro às medidas de isolamento social, e do próprio comportamento do presidente, governadores têm alertado a população que poderão reforçar as restrições uma vez que afirmam que está havendo queda de adesão da população às quarentenas.

Dados desta semana analisados pela Reuters apontaram que o isolamento social imposto nas maiores cidades brasileiras contra a epidemia está começando a perder força.