Bolsonaro volta a criticar medidas de isolamento e diz que pessoas estão chegando ao limite

Presidente Jair Bolsonaro em Brasília 22/05/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que não pode resolver o isolamento adotado por Estados para frear a disseminação da Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus, e afirmou que as pessoas estão chegando no limite no país.

Ao conversar com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o presidente afirmou ainda que não pode “resolver tudo sozinho” e que o país só não está em crise graças à ajuda emergencial de 600 reais dada pelo governo a informais.

Ao ouvir apelos para interferir na situação nos Estados, Bolsonaro disse aos apoiadores que os eleitores devem se preparar melhor para votar.