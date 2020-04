Bolsonaro defende cloroquina e manda recado: paciente pode trocar de médico

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender na noite desta quinta-feira o uso da cloroquina no tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus em quaisquer estágio da doença, o que contraria o atual protocolo do Ministério da Saúde, e falou que paciente pode trocar de médico, no que pode ser visto como um recado indireto para o titular da pasta, Luiz Henrique Mandetta, com quem tem protagonizado embates nas últimas semanas.

06/04/2020 REUTERS/Adriano Machado

Em transmissão em rede social, Bolsonaro citou uma série de argumentos para reforçar o uso da cloroquina, destacando que, pelo que “tudo indica”, o medicamento tem salvado vidas.

O presidente argumentou que, se um médico não quiser lhe prescrever esse remédio, “você tem todo direito de trocar de médico”.

“Médico não abandona o paciente, mas o paciente pode trocar de médico”, disse.

A manifestação do presidente usou uma frase que tem se transformado numa espécie de mantra do ministro da Saúde. Reiteradas vezes nos últimos dias Mandetta tem dito que “médico não abandona o paciente”, para justificar que não sairá do comando da pasta por conta própria, mas somente demitido.

Mandetta e a equipe do ministério têm sido mais cautelosos na adoção massiva da cloroquina no tratamento do Covid-19, ante a falta de estudos científicos conclusivos sobre a eficácia da medicação e em razão de eventuais efeitos adversos dela.

Logo no início da transmissão, o presidente disse que não iria se pronunciar sobre uma conversa flagrada pela rede de tevê CNN na qual o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM), e o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) discutem uma possível demissão de Mandetta, e defendem que o presidente deveria ter arcado com o desgaste de demiti-lo.

“Quem está esperando eu falar do Mandetta, Osmar Terra e Onyx, pode passar para outra live, não vai ter esse assunto aqui”, anunciou.

De acordo com o jornalista da CNN, a conversa foi gravada em uma ligação sua a Terra, que atendeu e não desligou enquanto conversava com Onyx durante um café da manhã.

Na conversa, Onyx comenta que Mandetta “não tem compromisso com nada que Bolsonaro está fazendo”, ao que Terra responde que Mandetta “se acha”.

Reportagem de Ricardo Brito