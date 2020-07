Bolsonaro diz que está "muito bem" e que segue tomando hidroxicloroquina contra Covid-19

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse em uma publicação no Twitter nesta quarta-feira que está “muito bem” após anunciar na véspera que está com a Covid-19, e que segue tomando o medicamento hidroxicloroquina, apesar de não haver comprovação da eficácia do remédio em pacientes com a doença respiratória provocada pelo novo coronavírus.

“Aos que torcem contra a hidroxicloroquina, mas não apresentam alternativas, lamento informar que estou muito bem com seu uso e, com a graça de Deus, viverei ainda por muito tempo”, escreveu Bolsonaro em publicação no Twitter, acompanhada de uma foto em que aparece sem máscara sorrindo e segurando uma xícara.

Na terça-feira o presidente anunciou que testou positivo para a Covid-19 depois de submeter-se a teste na segunda-feira e de sentir sintomas no fim de semana. O presidente disse que estava tomando hidroxicloroquina, um remédio usado em casos de malária, e o antibiótico azitromicina.

Não existem estudos científicos que comprovem a eficácia da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19, doença que já matou quase 67 mil pessoas no Brasil e infectou mais de 1,6 milhão.

Por Eduardo Simões