Bolsonaro diz que sancionará benefício para informais nesta 3ª

Presidente Jair Bolsonaro conversa com apoiadores ao deixar o Palácio da Alvorada em Brasília 30/03/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse ao sair do Palácio da Alvorada que sancionará ainda nesta terça-feira a ajuda emergencial de 600 reais a trabalhadores informais em meio à pandemia de coronavírus.

O texto foi aprovado na noite de segunda pelo Senado e deve chegar nesta terça para sanção presidencial.

Segundo Bolsonaro, o decreto que regulamenta a medida já está pronto e também poderá ser editado nesta terça.

“Quem fará o pagamento será a Caixa”, afirmou.

O governo havia proposto inicialmente um voucher de 200 reais pelo período de três meses, para ajudar os trabalhadores informais que não poderão trabalhar durante a epidemia de coronavírus.

Uma proposta da oposição elevava para 500 esse valor e, sob pressão no Congresso, o governo acabou concordando com um valor ainda maior, de 600 reais. Para as famílias com filhos, o benefício somará 1.200 reais.

Reportagem de Lisandra Paraguassu