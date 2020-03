Bolsonaro passa por segundo teste de coronavírus e resultado pode sair nesta terça-feira

Presidente Jair Bolsonaro caminha pelo Palácio da Alvorada com máscara de proteção contra novo coronavírus 13/03/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro passou, nesta terça-feira, pelo segundo exame para detecção do novo coronavírus, depois de ter tido contato com auxiliares que foram contaminados pela doença.

Técnicos do Hospital das Forças Armadas estiveram no Palácio da Alvorada nesta manhã para colher material do exame. Segundo a Presidência, o resultado pode sair ainda nesta terça, apesar do prazo normal ser de até 48 horas.

Bolsonaro foi testado pela primeira vez na última quinta-feira, depois da informação de que o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, havia testado positivo para o Covid-19. Wajngarten estava na comitiva presidencial que foi aos Estados Unidos na semana passada e esteve sempre muito próximo de Bolsonaro.

O primeiro teste do presidente teve resultado negativo, mas os médicos da Presidência recomendaram que Bolsonaro se mantivesse em isolamento por sete dias, até fazer um segundo teste, dado o período de incubação do vírus.

Bolsonaro, no entanto, quebrou o isolamento no domingo ao sair do Alvorada e cumprimentar apoiadores que participavam de uma manifestação contrária ao Congresso e ao Judiciário.

O presidente passou de carro pela carreata que acontecia na Esplanada dos Ministérios, foi ao Palácio do Planalto e, ao ver que populares se aglomeravam em frente, desceu a rampa, abraçou e cumprimentou pessoas e tirou selfies por mais de uma hora.

Até este momento, 12 pessoas que estiveram na comitiva do presidente na Flórida e outras quatro que participaram de encontros com o presidente durante a viagem tiveram resultado positivo no exame de coronavírus e estão em isolamento.

Por Lisandra Paraguassu; Edição de Pedro Fonseca