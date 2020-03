Alcolumbre recebe alta após teste positivo para coronavírus e ficará em isolamento domiciliar

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre 03/02/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP), recebeu alta hospitalar na manhã desta quinta-feira após testar positivo para o novo coronavírus, e permanecerá em isolamento domiciliar, informou a assessoria de imprensa do senador.

Alcolumbre realizou uma tomografia no Hospital Sírio Libanês de Brasília na noite de quarta-feira “para acompanhar a evolução da infecção por Covid-19”, disse a assessoria em nota.

Após sua liberação nesta quinta-feira, o senador permanecerá em isolamento domiciliar conforme orientação médica, acrescentou o comunicado.

Na sexta-feira, o Senado fará uma sessão remota para votar o decreto sobre calamidade pública enviado pelo governo federal em função da pandemia do coronavírus. nL1N2BC10M

Alcolumbre é o primeiro chefe de um dos Poderes da República a testar positivo para Covid-19. Apesar de um primeiro teste negativo, o senador realizou novo exame, que confirmou então a infecção na noite de quarta-feira.

Reportagem de Maria Carolina Marcello; Texto de Débora Moreira; Edição de Pedro Fonseca