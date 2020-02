Brasil tem 11 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, diz ministério

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil tem 11 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus e se mantém sem nenhuma confirmação da doença no país, conforme balanço atualizado pelo Ministério da Saúde divulgado nesta quarta-feira.

Funcionários usam máscaras no aeroporto de Guarulhos como medida preventiva ao novo coronavírus 31/01/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

São dois casos suspeitos a menos do que na véspera, segundo a pasta. Os casos sob suspeita que estão sendo monitorados, conforme o ministério, são dos seguintes Estados: 5 no Rio Grande do Sul, 4 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e também 1 em Santa Catarina.

Até o momento, 21 casos foram descartados no país.

De acordo com a pasta, todas as notificações foram recebidas, avaliadas e discutidas com especialistas do Ministério da Saúde, caso a caso, junto com as autoridades de saúde dos Estados e municípios.

A epidemia do novo coronavírus já atingiu mais de 20 países e matou mais de 400 pessoas, quase todas na China.

QUARENTENA

Em entrevista coletiva, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, disse que não iria dar detalhes a respeito da quarentena das pessoas envolvidas na operação de vinda da China para o Brasil. Segundo ele, essas ações estão a cargo do Ministério da Defesa, responsável pela coordenação da operação.

“Não há divergências em relação aos protocolos adotados pelo Ministério da Defesa”, disse o diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do ministério, Júlio Henrique Rosa Croda.

Aviões do governo seguiram nesta quarta para Wuhan, cidade epicentro da crise da doença, para trazer de volta ao país brasileiros e chineses parentes desses que queiram vir para cá.

Croda afirmou que na quinta e sexta-feiras o Brasil vai oferecer, numa parceria com a Organização Panamericana de Saúde (Opas), um treinamento para detecção e outras ações referentes ao novo coronavírus.

Por Ricardo Brito