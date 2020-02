Cai para 4 casos suspeitos de novo coronavírus no Brasil, diz ministério

Passageiros usando máscaras chegam no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro 07/02/2020 REUTERS/Pilar Olivares

BRASÍLIA (Reuters) - Balanço divulgado do Ministério da Saúde divulgado nesta sexta-feira apontou uma nova queda do número de casos suspeitos do novo coronavírus no país, de 6 na véspera para 4, sem nenhum caso confirmado da doença respiratória no Brasil.

Agora são 2 casos suspeitos no Rio Grande do Sul, 1 em São Paulo e 1 no Paraná.

Segundo o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, houve um aumento do número de descartes de suspeitas —atualmente são 43 suspeitas testadas que deram negativa.

“Aumentamos o descarte dos casos, temos hoje 43, o que não quer dizer que não podemos ter mais casos no futuro”, avaliou o secretário.

A pasta informou que todos os Estados e o Distrito Federal entregaram ao ministério os planos de contigência para lidar com situações referentes ao novo coronavírus.

A doença respiratória já matou perto de 1.400 pessoas e infectou mais de 63 mil pessoas, quase todas na China.

Reportagem de Ricardo Brito