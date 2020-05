Brasil ultrapassa marca de 10 mil mortes por coronavírus; casos em um dia têm novo recorde

(Reuters) - O Brasil ultrapassou a marca de 10 mil mortos por coronavírus com os 730 óbitos registrados neste sábado, e atingiu novo recorde díário de casos confirmados, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

O total de mortes pelo novo coronavírus agora soma 10.627, enquanto o total de casos foi a 155.939, após os 10.611 novos registros.

A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 6,8%, segundo a pasta.

A divulgação diária dos números pelo Ministério da Saúde não indica que as infecções e óbitos tenham necessariamente ocorrido nas últimas 24 horas, mas sim que os registros foram inseridos no sistema no período.

São Paulo é o Estado mais afetado pela doença no Brasil, com 44.411 casos —2.581 registrados nas últimas 24 horas—, seguido por Rio de Janeiro, com 16.929 casos e 1.653 mortes e Ceará (15.879 infecções, 1.062 óbitos).

Por Alexandre Caverni