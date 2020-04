Brasil chega a 45,7 mil casos de Covid-19, com 2.906 mortes

Profissionais de saúde transportam corpo de pessoas para caminhão refrigerado durante surto de coronavírus em Manaus 21/04/2020 REUTERS/Bruno Kelly

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil registrou até o momento 45.757 casos confirmados do novo coronavírus, um aumento de 2.678 nas últimas 24 horas, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde.

O país contabilizou 165 novas mortes, chegando a um total de 2.906 óbitos desde o início da epidemia de Covid-19 no país.

Os novos dados representam uma certa estabilidade em relação à véspera, quando foram registrados 2.498 novos casos e 166 novas mortes no período de um dia.

A letalidade da doença no Brasil está em 6,4%, acrescentou o ministério.

São Paulo é, de longe, a unidade da federação com o maior número de casos, com 15.914 registros, um aumento de 529 em relação à véspera. O Estado também é o primeiro em mortes por Covid-19, com 1.134 — 41 a mais do que na véspera.

Após chegar a ter 17 mil testes de detecção de coronavírus aguardando resultado, o governo paulista anunciou nesta quarta-feira ter zerado o estoque de testes pendentes. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, que coordena a área de testes do coronavírus em São Paulo, disse que a inserção dos resultados no sistema do Ministério da Saúde deve impactar no balanço nacional nos próximos dias.

O Rio de Janeiro é o segundo Estado em número de casos confirmados, com 5.552, e de mortes, 490.

O Ceará vem em terceiro lugar entre as unidades da federação em número de casos, com 3.910, e é o quarto em número de mortes, com 233. Pernambuco aparece em quarto em número de casos, com 3.298, mas é o terceiro em mortes, com 282 óbitos.

O Estado de Amazonas é o quinto em número de casos e mortes, respectivamente, 2.479 e 207.

Reportagem de Ricardo Brito