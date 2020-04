Brasil registra recorde de 5.514 novos casos de Covid-19 em 24 horas; mortes chegam a 4.016

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil bateu um novo recorde de novos casos de coronavírus, com 5.514 registros nas últimas 24 horas, e 346 novos óbitos, alcançando 4.016 mortes causadas pela doença, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste sábado.

O maior número de casos registrados em um dia é o maior desde o início da epidemia no país, levando o total de casos a 58.509. O recordo anterior havia sido atingido na última quarta-feira, com 3.735 em 24 horas.

São Paulo ainda concentra mais de um terço dos casos do país. O estado alcançou a marca de 20.004 registros, com 1.667 mortes, 155 nas últimas 24 horas

Rio de Janeiro, com 6.828 casos e 615 mortes, Ceará, com 5.412 casos e 310 mortes, e Pernambuco, com 4.507 registros e 381 mortes, vem em seguida.

Ceará e Pernambuco já tem seus sistemas de saúde próximos do colapso com quase 100% dos leitos de UTI ocupados. O Rio de Janeiro está com 94% de ocupação e já registra filas por vagas de UTI, de acordo com dados da Secretaria de Saúde.

O Amazonas, cuja saúde já não tem mais vagas em hospitais, está em 5o lugar no número de casos, 3.635, e teve 287 mortes por coronavírus confirmadas.

Desde a última quarta-feira, quando bateu o recorde de óbitos registrados em 24 horas, 407, o país se mantém com registros diários de óbitos acima de 300.

Reportagem de Lisandra Paraguassu