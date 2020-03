Brasil confirma 3º caso de coronavírus em SP; outro caso aguarda contraprova

Viajante com máscara chega no aeroporto de Guarulhos vindo da Europa 27/02/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O terceiro caso de coronavírus no Brasil foi confirmado nesta quarta-feira em São Paulo, informou o Ministério da Saúde em uma rede social, acrescentando que um outro possível caso confirmado está sendo investigado, no aguardo da contraprova.

Assim como nos outros dois casos anteriormente confirmados em São Paulo, a nova infecção ocorreu no exterior, sendo classificado pelo ministério como “terceiro caso importado”.

“O @minsaude, @spsaude_ e @saudeprefsp confirmaram um terceiro caso importado de #coronavírus no Brasil. Além desse, investigam outro possível caso confirmado de coronavírus na capital paulista. Os exames de contraprova estão sendo realizados”, publicou a pasta no Twitter, citando as secretarias de Saúde do Estado e do município de São Paulo.

Por Gabriel Araujo