Brasil tem 25 mortes por coronavírus, alta de 39% em um dia

(Reuters) - O número de mortos por coronavírus no Brasil subiu para 25 neste domingo, ante 18 até a véspera, um aumento de 39% em um dia, informou o Ministério da Saúde.

De acordo com o ministério, os casos de Covid-19 no país chegaram a 1.546, em comparação com 1.128 até sábado, uma alta de 37%.

Todos os Estados do país têm pelo menos um caso confirmado da doença, que teve transmissão comunitária declarada na semana passada.

O Estado de São Paulo permanece como o mais afetado pelo novo coronavírus no Brasil, com 631 casos confirmados e 22 mortos, de acordo com os dados do ministério.

As outras três mortes foram registradas no Rio de Janeiro, que é a segunda unidade de federação com o maior número de casos, com 186.

Os dois Estados levam a Região Sudeste a registrar a maioria dos casos no Brasil, com 926, o equivalente a 59,9% do total no país.

A Região Nordeste tem 231 casos (14,9%), o Sul tem 179 (11,6%), o Centro-Oeste registra 161 (10,4) e o Norte apresenta 49 casos confirmados (3,2%).

De acordo com o Ministério da Saúde, os dados foram repassados pelas secretarias estaduais de Saúde até as 16h deste domingo. Uma nova atualização nacional será divulgada na segunda-feira.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro